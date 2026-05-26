記事ポイント東京・立川の複合施設「GREEN SPRINGS」内に、アイランドスタイルダイナー「THE PACIFIC ROOM」が2026年6月1日にオープンします。都内で複数回「食べログ 百名店」に選出された『THE GREAT BURGER』監修の本格グルメバーガーを展開します。パンケーキはシーズナルメニューを含め全19種類がそろい、6月1日から6月5日までオープニングキャンペーンを実施します。 東京・立川の複合施設「GREEN SPRINGS」1階に、オー