記事ポイント大江戸温泉物語グループが2026年7月よりプール付き温泉宿で夏季限定プールを開始全国16施設以上でプール営業、通年利用できる施設も4か所流れるプール・波のプール・スライダーなど各施設に個性豊かなアトラクションが揃う 温泉とプールを一度に楽しめる夏旅の選択肢が、全国規模で広がっています。全国75施設の温泉ホテル・宿を展開するGENSEN HOLDINGSが運営する大江戸温泉物語グループは、2026年7月より各地の