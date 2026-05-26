最近、試合の中継画面に円形脱毛症と推定される姿が映ったサッカー韓国代表の主将、孫興慜（ソン・フンミン、ロサンゼルスFC）が自ら立場を明らかにし、ファンを安心させた。ソン・フンミンは26日、自身のインスタグラムのストーリーズにVサインをした写真とともに「円形脱毛症ではありません。心配しないでください」というコメントを載せた。そして「ストレスを感じることはない。ワールドカップ（W杯）で会いましょう」と