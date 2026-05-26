記事ポイント1836年創業の京都・宇治の老舗茶屋「森半」の宇治抹茶を使用したスムージーがローソンに登場わらび餅と黒蜜をトッピングした”飲む和スイーツ”が税込500円のワンコイン価格で味わえます「MACHI café＋」は2026年5月末までに東北エリアへ初進出し、全国81店舗へ拡大します ローソンの店内手作りドリンクサービス「MACHI café＋」から、本格派の抹茶スムージーが新たに登場します。わらび餅と黒蜜をトッ