19日に開かれた韓日首脳会談をきっかけに日本人観光客の間で慶尚北道安東（キョンサンブクト・アンドン）への関心が高まった。これを機に、慶尚北道や安東市、文化体育観光部などの機関・団体は日本人観光客向けのマーケティングを次々と始めている。韓国と日本は互いに最も多く訪問する国だ。文化体育観光部によると、昨年、日本人の海外旅行客1473万人の25％にあたる365万人が韓国を訪問した。海外旅行をした日本人観光客の4人に