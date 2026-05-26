記事ポイント寿命80年以上の国産アブラツノザメ由来サメ肝油を配合した希少な健康サプリメントDAGE・DHA・EPA・DPAの4成分を黄金比率で配合、4粒でマグロ12切れ分の青魚成分に相当父の日に合わせAmazonで20%オフ（2,384円）・楽天市場で50%オフ（1,490円）のセールを実施 父の日ギフトに「健康を気遣う贈り物」を選ぶ人が増えています。さぬき健康本舗が2026年5月14日〜21日に実施したアンケート（107票）では、父親の健康を
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