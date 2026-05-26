２２日、江西省南昌市で開かれた第６４回中国高等教育博覧会。（南昌＝新華社配信）【新華社南昌5月26日】中国江西省南昌市で24日までの3日間開かれた第64回中国高等教育博覧会には、大学1500校余りと企業6千社以上が参加し、多くのブースで高等教育におけるAI（人工知能）活用の成果が展示された。中国ではAIが高等教育に浸透しつつある。北京理工大学のブースでは、エンボディドAI（身体性を持つ人工知能）搭載のロボットが