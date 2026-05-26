俳優・横山めぐみ（56）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。年齢を感じさせない水着姿を公開し、スラッと伸びた美脚や美胸元が話題となっている。【写真】「目のやり場に困ります」ファン歓喜、横山めぐみの年齢を感じさせない水着姿横山は「Heaven#hawaii #beach #beachwear」とつづり、日陰で撮影した自撮りショットをアップ。写真には、華やかな白い装飾付きのハットをかぶり、美胸元がくっきりのぞくダークカラ