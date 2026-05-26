北海道・苫小牧市で金曜夜、3人が乗った車が横転し大破する事故があった。運転していた男性会社員と助手席の女子高校生が死亡し、後部座席の10代女性も大けがをした。原形をとどめぬほど大破した車北海道・苫小牧市で22日午後9時前、事故は起きた。事故現場にはライトに照らされた、ひっくり返った車の姿があった。車体は元の形が分からないほど潰れていた。直線道路で中央分離帯に進入、立ち木に激突当時、車には男女3人が乗り、