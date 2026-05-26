リンツが、夏限定ドリンク「チョコミント ソーダフロート」を6月1日から全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェ、アウトレット店で販売する。リンツ初となるミントソーダドリンクで、“すくう・溶かす・混ぜる”という3つの楽しみ方を提案する新感覚のチョコミント体験を打ち出す。【画像】ゴディバにタリーズ…今飲める新作＆話題のチョコミントまとめ今回登場する「チョコミント ソーダフロート」は、夏の暑さを吹き飛ば