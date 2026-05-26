中東情勢が悪化するなか、コンビニ業界では配送効率を見直す動きが相次いでいます。ファミリーマートは、おにぎりや弁当などの配送で1日3便から2便に減らす取り組みを、6月9日から、東北や新潟などでおよそ1300店舗に拡大します。物流コストを減らすとともに、環境への貢献にもつなげたい考えです。セブン―イレブンでも、おにぎりやサンドイッチなどの一部商品で、製造や配送の効率化を進めていて、中東情勢が悪化するなか、コン