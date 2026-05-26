女優でタレント、映画プロデューサーとしても活動するMEGUMI（44）が、25日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。人気芸人の演技力を絶賛した。同番組には「シソンヌ」長谷川忍、お笑いタレント・ヒコロヒーがゲスト出演。俳優としても活躍する2人に、MEGUMIは「芝居が異常にうまい」と指摘。「2人とも異常だと思う、うますぎ」といい、「リアリティーが凄い。“ドキュメンタリー芝居”とでも