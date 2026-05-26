KADOKAWAのホームページが更新されました。【映像】KADOKAWAのホームページ「月刊『ダ・ヴィンチ』休刊決定のお知らせ株式会社KADOKAWAより発刊しております月刊誌『ダ・ヴィンチ』は、2026年11月号（2026年10月6日発売）をもちまして、休刊することとなりました。創刊以来、長きにわたり、『ダ・ヴィンチ』をご愛読いただいた読者の皆様、並びにご支援を賜りました作家、関係者の皆様、そして広告主の皆様に、編集部一同、心よ