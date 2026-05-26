警視庁は26日までに、東京・歌舞伎町の店でパチスロ機を使い客と共に賭博をしたとして、常習賭博の疑いで、店の責任者塩田芳大容疑者（39）と従業員の男ら計3人を現行犯逮捕した。この1年ほどで約3億円の売り上げがあったとみている。