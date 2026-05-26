日本俳優連合（JAU・日俳連）は公式SNSを通じ、声優の津田健次郎（54）がTikTokの運営会社に対し東京地裁に提訴していた件について「支持する」と公表した。声優による声の無断利用を巡る訴訟は初めて。連盟の支持には「より危機感を持って」などとファンから要望が集まっている。アニメ「呪術廻戦」の七海建人役などで知られる津田が、生成人工知能（AI）によって自身の声を無断で模倣した動画が公開されているとして、TikTok