東大文学部卒のシンガー・ソングライターのキタニタツヤ（30）が25日深夜放送のニッポン放送「キタニタツヤのオールナイトニッポン0（ZERO）」（月曜深夜3時）に生出演。6月末で番組が終了すると発表した。4月、9月の改編期以外の番組終了は異例となる。「キタニタツヤのオールナイトニッポンX」が24年4月から開始し、昨年4月から同枠に移動。キタニは「6月29日の生放送をもって、最終回を迎えることになりました」と発表した。「