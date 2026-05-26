シンガー・ソングライターのキタニタツヤが、パーソナリティーを務める25日深夜放送のニッポン放送「キタニタツヤのオールナイトニッポン0」（月曜深夜3時）に出演。6月末をもって番組が終了することを発表した。生放送の中盤、キタニは「ここで番組からのお知らせがございます」と切り出すと、「来月6月29日の生放送をもって最終回を迎えることになりました」と伝えた。キタニは「ビックリしてると思うんですけど」とわびつつ、「