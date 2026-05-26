TWS（トゥアス）の初アジアツアー日本公演『2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU' IN JAPAN』の詳細が発表された。同公演は、2026年8月28日（金）、29日（土）、30日（日）に福岡・福岡国際センター、9月4日（金）、5日（土）、6日（日）に兵庫・神戸ワールド記念ホール、9月12日（土）、13日（日）に神奈川・Kアリーナ横浜で開催。3都市8公演を巡る日本公演となる。TWSは、SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMINからなる6