名古屋市で、自転車の「青切符制度」を悪用した詐欺被害にあったなどとうその申告をしたとして、70代の男性が書類送検されました。 【写真を見る】自転車の“青切符詐欺”にあったとウソの申告…業務を妨害した疑い ｢警察官に何度も職務質問を受け腹が立って｣ 70代男性を書類送検 名古屋 書類送検されたのは、名古屋市天白区に住むアルバイトの70代男性です。警察によりますと男性は4月、名東区で自転車に乗っていたところ「自転