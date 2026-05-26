現地５月25日、ブンデスリーガの昇降格プレーオフ第２レグで、日本代表FW塩貝健人が所属する１部16位のヴォルフスブルクが２部３位のパーダーボルンと敵地で対戦した。ホームでの第１レグを０−０で終えたなか、第２レグでは開始２分にジェナン・ペイチノビッチのゴールで幸先よく先制する。しかし13分にヨアキム・メーレが２枚目のイエローカードを受けて退場となり、数的不利を余儀なくされると、38分に同点弾を奪われる。