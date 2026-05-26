井上監督の采配に注目が集まる(C)産経新聞社5月26日からプロ野球のセ・パ交流戦が開幕。3週間・18試合制と短い期間だが、リーグ内での「ひとり勝ち」が可能なため、順位変動も大いにある期間だ。そして、チームの体制を再構築する良い機会にもなる。【動画】「投手の打球ちゃうぞ」「音やばすぎる」「振りがスラッガーのそれ」とファン衝撃！中日2年目助っ人左腕が放った豪快アーチを見るここまで15勝30敗1分けでセ・リーグ