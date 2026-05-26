タレントの鈴木奈々さんは5月25日、自身のInstagramを更新。自宅のお風呂を公開しました。【写真】鈴木奈々の自宅のお風呂「茨城出身つながりか」鈴木さんは「私の家のお風呂です」とつづり、自宅の風呂の写真を1枚投稿。「掃除のプロ赤プルさんにお風呂掃除してもらいました」とつづり、写真を1枚載せています。お笑いタレントの赤プルさんが掃除をする姿です。「キッチンもトイレも水回り全部お願いしました！めちゃめちゃ綺麗