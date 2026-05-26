北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件で、川村葉音被告ら３人の裁判は５月２６日、証人尋問が行われ、主犯格とされる男が証人として出廷する予定です。起訴状などによりますと、強盗致死などの罪に問われている川村葉音被告と滝沢海裕被告、少年の３人は２０２４年１０月、江別市の公園で長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなど