西田陸浮が鮮烈なメジャーデビューを飾った(C)Getty Imagesホワイトソックスが現地時間5月25日、本拠地でのツインズ戦に3−1で勝利した。「2番・一塁」で先発出場の村上宗隆が初回に同点の18号ソロを放つと、この日メジャーに初昇格し、「9番・右翼」で先発出場した西田陸浮も第2打席にメジャー初安打、2回には本塁へのレーザービームで観客をわかせた。【動画】「イチローが帰ってきたのかと思ったよ！！！」西田陸浮のレーザ