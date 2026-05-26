All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国10〜60代の女性282人を対象に、20代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「手が美しいと思う20代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：浜辺美波／68票2位にランクインしたのは浜辺美波さん。彼女の手は非常に白く、細くしなやかな指先が印象的です。ドラマや映画での所作の美しさが、指先の美しさを際立たせ