韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは5月22日、自身のInstagramを更新。美しいくびれとおへそが際立つ大胆なコーディネートを披露しました。【写真】宮脇咲良のピンクヘアショットピンクヘアに絶賛の声宮脇咲良さんは「PINKKURA COMEBACK」とつづり、12枚の写真を公開。ロングのピンクヘアに、グレーのへそ出しトップスとワイドパンツを合わせたスポーティーなコーディネートです。トップスからは引き締まったウエ