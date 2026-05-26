お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が、26日までに自身のXを更新。飛行機でのエピソードを明かし、反響を呼んでいる。「飛行機でさ、赤ちゃんが超泣き叫んでてさ」と、飛行機に搭乗した際に機内で泣き叫ぶ赤ちゃんがいたことを明かした真栄田。「赤ちゃんは泣くのが仕事だから全然良いんだけど」とした上で「母親がすみませんって謝って来られて、ずっと周りに気を使って可愛いそうでさ」と母親の行動を明かした。