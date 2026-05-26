6月に開幕するサッカーワールドカップをめぐり、メキシコのシェインバウム大統領は25日、イラン代表のキャンプ地をアメリカからメキシコに変更したと明らかにしました。6月に開幕するサッカーワールドカップはアメリカ・カナダ・メキシコで共同開催され、イランは1次リーグをアメリカ・ロサンゼルスなどで行う予定です。こうした中、メキシコのシェインバウム大統領は25日、イラン代表のキャンプ地について、当初のアメリカからメ