【漫画】本編を読む『45歳でも3か月で−9?！痩せウマ定食ダイエット』（きびのあやとら/オーバーラップ）は、料理家で栄養士の牛尾理恵氏が考案した「定食スタイル」のレシピをもとに、漫画家・きびのあやとら氏が実際に減量に挑んだ様子を描いたコミックエッセイである。牛尾氏が提唱するダイエットはシンプルに「真似して作って食べるだけ」。主食、主菜、副菜をそろえた1食約500kcalの定食を続けることで、自然と食生活が整