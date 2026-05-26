元日本テレビアナウンサーで４月にフリーに転身した岩田絵里奈アナが２６日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」にゲスト出演した。岩田アナは日テレ時代、「世界まる見え！テレビ特捜部」や「シューイチ」に出演し、ビートたけしや所ジョージ、中山秀征など大物司会者と共演してきた。入社４年目には「スッキリ」の司会に抜擢されたが、ＭＣの加藤浩次について「最も難しいおじさんでした。これ、岩田史に残る…」と明