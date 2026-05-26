韓国で活動しづらくなったスターは、なぜ日本へ向かうのか。学生時代のいじめ問題で活動を中断していた俳優キム・ドンヒが、再び動き出している。【写真】キム・ドンヒ、復帰近い？日本で撮影の近況キム・ドンヒは5月25日、自身のSNSに四つ葉のクローバーの絵文字とともに複数の写真を投稿した。公開された写真には、水辺の近くで何かを撮影しているような姿や、スタッフに囲まれて髪を整えてもらう様子が写っていた。韓国メディア