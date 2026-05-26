ドラマ『21世紀の大君夫人』が歴史歪曲論争に包まれ、監督や脚本家、出演俳優らが謝罪したなか、ドラマ廃棄を求める請願への同意率が100％に達し、今後の動向に注目が集まっている。5月26日、韓国国会の「国民同意請願」掲示板によると、4日前に投稿された「歴史歪曲および（特定国による）東北工程論争ドラマの放送中止、ならびにメディアプラットフォーム内コンテンツ廃棄措置を求める請願」への同意が100％を達成した。【画像】