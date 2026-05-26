「ステーキのあさくま」は2026年5月29日(金)、浜松インター店(静岡県浜松市)、牛久店(茨城県牛久市)で、ステーキ食べ放題『匠肉祭り』を開催する。当日は食べ放題メニューのみの提供となり、通常メニューの注文や予約は受け付けない。【ステーキのあさくま 浜松インター店】所在地:静岡県浜松市東区中央区北島町1387−1TEL:053-422-9200【ステーキのあさくま 牛久店】所在地:茨城県牛久市猪子町995−55TEL:029-870-5670【『匠肉祭