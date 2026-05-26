LE SSERAFIMが新曲『BOOMPALA』を通じて、時代を彩った名曲を再解釈し、独自の音楽世界を確固たるものにした。LE SSERAFIMは5月22日、2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1をリリースし、カムバックを果たした。【話題】LE SSERAFIM、新曲に「オウムっぽい」の声タイトル曲『BOOMPALA』は、「視点や態度によって、恐怖は実は大したことのない幻想にすぎない」というポジティブでユーモラスなメッセージを込めた楽曲で、リスナーの心を