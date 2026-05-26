友情と恋愛はどちらも比べられないくらい大切なもの。友達と好きな男性が同じだったことがきっかけで、友情と恋愛の両方を失うのは避けたいところです。そこで今回は、オトメスゴレンの読者のみなさんに、「友達と好きな男性が同じだと知ったときのとっさのリアクション」にはどんなものがあるか教えていただきました。【１】「そうなの？頑張って！」と言って、想いを隠して応援する。「恋愛と違って、友達は一生ものだから」（