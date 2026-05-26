あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ネットゲーム」の略語は？「ネットゲーム」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ネトゲ」でした！ネトゲとは、「ネットゲーム」を略した言葉です。インターネットを通じて、ほかのプレイヤーと一緒に