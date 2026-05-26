【CAT＆BAKES9456 キャットベーカリーフィギュア】 5月29日 発売予定 価格：1回500円 キタンクラブはカプセルトイ「CAT＆BAKES9456 キャットベーカリーフィギュア」を5月29日に発売する。価格は1回500円。 本製品は静岡市のパン店「CAT＆BAKES9456」（キャットアンドベイクス グシコロ）とコラボしたフィギュア。猫たちがパン屋になった世界観を4種の