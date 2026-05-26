修学旅行中だった女子高生ら2人が犠牲となった沖縄・辺野古沖での転覆事故。本誌前号では、船を運航した「ヘリ基地反対協議会」（反対協）幹部が"中国プロパガンダ機関"の女性記者を案内し、米軍基地に接近して当局の警告を受けるなか、撮影を行なわせていた事実を伝えた。辺野古に中国記者を招いたのは何者か――紀実作家の安田峰俊氏が報じる。【写真】「龍谷大学の松島教授の紹介で、北京からジャーナリストが3名取材に来まし