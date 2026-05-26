日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２６日、２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが２５日（日本時間２６日）、ドジャース本拠でのロッキーズ戦で始球式を務めたことを報じた。三浦さんは「ＲＩＫＵ」の背ネームに背番号「６」。木原さんは「１２」の背番号に「ＲＹＵＩＣＨ