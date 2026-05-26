ホコリを音波振動で取り除く世界初のクリーニングブラシ「SC-001 Sonic Cleaning Brush」 DS Audioは、レコード溝の微細なホコリを音波振動で取り除く世界初のクリーニングブラシ「SC-001 Sonic Cleaning Brush」を8月に、同社光カートリッジ専用の真空管ハイブリッド・フォノイコライザー「TB-50 Tube Phono Equalizer」を7月に発売する。価格はクリーニングブラシが150,000円、フォノイ