あなたは読めますか？突然ですが、「隠匿」という漢字読めますか？ニュースの事件報道や、ミステリー小説のキーワードとして頻繁に登場する言葉ですが、いざ漢字で提示されると、読み方に確信が持てない方もいるのではないでしょうか？気になる正解は……「いんとく」でした！「隠匿」とは、人に見つからないように隠すこと、特に、法を犯した人や証拠品、不正な財産などを包み隠して、世間に知られないようにすることを意味します