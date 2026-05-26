お笑いコンビ・錦鯉の長谷川雅紀（54）が25日、自身のインスタグラムを更新。“グレイヘア”のウィッグを付けた近影を披露し、「一瞬誰かわからんかった」「なんか似合ってます（笑）」「若く見えます」「あれ？サスペンスに出てました？ハンサムだなぁ」などと、反響を呼んでいる。【写真】「一瞬誰かわからんかった」「ハンサムだなぁ」“グレイヘア”のウィッグを付けた錦鯉・長谷川の別人級ショット長谷川は「#ロマンスグ