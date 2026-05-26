タレントの山田邦子（65）が26日、自身のブログを更新。大の巨人ファンで知られる山田は、プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督に関する報道を受けてか、監督に対する自身の思いをつづっている。【写真】前日には…試合前にスイカを口にしていた阿部慎之助容疑者「巨人軍の監督」と題したブログで、山田はグラウンドでガッツポーズをする写真とともに、「次は誰が監督になる？高橋由伸……か、いっときだけ 原辰徳に戻