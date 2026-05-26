お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が26日、自身のインスタグラムを更新。予定しているロッチの単独ライブ『オフロッチ』に向けて作成した「オフロッチプレゼントbag」を公開した。【画像】センス抜群！コカドの新作バック投稿で、「ロッチライブ2026『オフロッチ』まで残り3日」「毎年恒例になってる『グッズを入れて持って帰る用bag』完成しました」と、新作のバッグの写真を紹介。「抽選で1公演5名様にプレゼ