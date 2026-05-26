中東情勢悪化のなか、はま寿司が「まぐろ」を初めて値上げします。ゼンショーホールディングスの回転寿司チェーン「はま寿司」は、26日から一部のまぐろやイカなど5つの商品を店舗によって、価格を20〜40円引き上げます。「まぐろ」の値上げは初めてです。原材料やエネルギー価格の高騰によるもので、円安による輸入コストの上昇や原油高で遠洋漁業の燃料費が押し上げられていることも要因だということです。一方、人気の「サーモ