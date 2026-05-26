今春の高校野球東京大会出場を辞退した日大三が今夏の西東京大会には出場する意向であることが26日、学校関係者の話で分かった。部員の交流サイト（SNS）不適切利用があったとして、9日までの対外試合禁止処分を科されていた。活動を休止していたが、4月13日に再開しているという。日大三は昨夏の甲子園大会準優勝の強豪校。