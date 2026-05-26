■MLBレンジャーズ0ー9アストロズ（日本時間26日、グローブライフ・フィールド）アストロズの今井達也（28）が敵地でのアストロズ戦に先発、6回、97球を投げて、被安打0、奪三振2、四死球4、失点0。立ち上がり3四球も立ち直り6回までノーヒッターと最高のピッチングを見せた。その後もアストロズ中継ぎ陣が抑えて、継投でのノーヒットノーランを達成した。今井は立ち上がり、1番・ピーダーソン（34）に四球を与えると、続く打者