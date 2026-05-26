プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督が暴行の疑いで逮捕されその後釈放された事件について新たな情報です。暴行を受けた18歳の娘が、児童相談所を調べて自ら連絡していたことが分かりました。阿部監督は昨夜、東京・渋谷区の自宅で、同居する18歳の長女に押し倒すなどの暴行を加えた疑いが持たれています。その後の取材で、18歳の長女が児童相談所を自分で調べて「父親から暴行を受けた」などと連絡していたことが分かりま