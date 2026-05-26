25日に沖縄・石垣市で72歳の男性が刃物で刺され殺害された事件で、警察は25日夜、出頭してきた30代の息子を殺人の疑いで逮捕しました。この事件は25日、石垣市にある団地の一室で住人の西原勝さん（72）が刃物で胸を複数回刺されて殺害されたものです。警察が現場付近で目撃された男の行方を追っていたところ、25日午後9時半ごろ、西原さんの30代の息子が警察署に出頭し、殺人容疑で緊急逮捕されました。警察は刑事責任能力の有無