イギリスのロンドンで25日、気温が34度を超え、5月の最高気温の記録を更新しました。イギリスメディアなどによりますと、25日、ロンドンの気温が34.8度に達し、5月の最高気温として82年ぶりに記録を更新したということです。26日にはさらに暑くなることが予想されていて、今週いっぱい高い気温が続く見込みだということです。当局は熱波に関する警報を出し、日中の過ごし方に注意を呼びかけています。ヨーロッパ大陸からの暖気が流